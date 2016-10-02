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Darbecilerin tablosu ayaklar altında

Düzce Gençlik Merkezi tarafından açılan ve Türk milletinin demokrasiye sahip çıkışını anlatan 30 fotoğraftan oluşan sergide darbecilere ait fotoğraf yerde sergileniyor.

Darbecilerin tablosu ayaklar altında

02 Ekim 2016 11:40

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine Türk milletinin tek ses olarak gösterdiği tepkiyi, vatandaşların darbe girişimini engellemek için silahların karşısına çıkışlarını ve dik duruşlarını göstermek için açılan sergide 15 Temmuz akşamına ve demokrasi nöbetlerine ait 30 fotoğraf sergileniyor. Düzce Gençlik Merkezi Müdürü İsmail Atay, 15 Temmuz'u unutturmamak adına 30 adet tablo ile sergi açtıklarını belirtti.

Darbecilerin fotoğrafı yerde sergilendi
15 Temmuz darbe girişimine öncülük eden askerlerin yakalandıktan sonraki hallerini gösteren bir fotoğraf ise yerde sergileniyor. Fotoğrafın, diğerlerinin yanına yakışmadığı için yerde sergilendiği belirtildi.
Gençlik Merkezi Müdürü İsmail Atay sergi hakkında bilgiler vererek, sergide yer alan tabloların 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde ve sonrasında verilen demokrasi mücadelesine dair tablolardan oluştuğunu söyledi. İsmail Atay, darbecilerin fotoğraflarının ise şanlı mücadeledeki kahramanlarla aynı yerde gösterilmesinin doğru olmayacağını, o nedenle tablonun yerde sergilendiğini dile getirdi.

Atay, "Bilindiği üzere 15 Temmuz ihanet kalkışmasını yaşadık. Gençlik Merkezi olarak 30 adet tablo yaptık. Tablolar da o gece yaşanan ve demokrasi nöbetinde yaşananları anlatıyor. Tabloların altına gece ile ilgili olarak klasikleşmiş sözleri yazdık. 15 Temmuz bizim için, ülkemiz, milletimiz için bir milattır. Sergimizi öncelikli olarak Gençlik Merkezinde açtık sonraki süreçte okullarımızın tamamında sergi açmayı düşünüyoruz. Yine Spor Sokak da, Alışveriş merkezlerinde ve Anıtpark Meydanında da sergimizi açacağız. Milletimize, gençlerimize 15 Temmuz’un ne olduğunu, insanların hangi şartlar altında meydanlara çıktığını her platformda, her şartta anlatacağız. Darbe teşebbüsüne kalkışan hainlerin resimlerini oluşturan tabloyu özellikle yere koyduk. Çünkü diğerlerinin yanında olmayı hak etmiyorlar. Hainlerin resminin aşağıda olmasını istedik. Anlı şanlı Türk milletinin resimlerinin yanında olmayı hak etmiyor bunlar" dedi. 

Ali Osman Çatana

Etiketler: darbecilerin tablosu, Düzce Gençlik Merkezi


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