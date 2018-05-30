Darbecilerin vatandaşları şehit ettiği ve yaraladığı anların görüntüleri dava dosyasına girdi - Tıkla İzle

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe'deki karargahında yaşanan eylemlere ilişkin 243 sanık hakkında açılan dava, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince görülüyor. O gece karargahta kayıtta olan güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler, dava dosyasına girdi. Darbecilerin o gece yaptıklarını tek tek gözler önüne seren görüntüler, gözü dönmüş darbecilerin vatandaşları şehit ettiği ve yaraladığı anları anbean kaydetti.

Görüntüleri inceleyen bilirkişi raporuna göre, karargahtaki cunta faaliyeti, görev yerleri olmamasına rağmen diğer birliklerden sivil giyimli istihbaratçıların karargaha gelmesiyle başladı. Karargahtaki cephanelikten silah ve mühimmat aldıktan sonra görev paylaşımı yapan darbeciler, olası polis ve halk direnişine karşı nöbet kulübelerine takviye yapıp, nizamiye kapılarına destek kuvvet gönderdi.

Görüntülerde, darbe girişiminin ilerleyen saatlerinde Mamak 28. Mekanize Piyade Tugayı'ndan darbecilere destek için gelen zırhlı araçların karargahın etrafını kuşatarak dışarıdan gelecek bir müdahaleye karşı koruma kalkanı oluşturduğu görüldü. Darbeyi durdurmak için sokaklara inen vatandaşların karargah önünde toplanması da kameralara yansıdı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla zırhlı araçların önünü kesen vatandaşların darbecilere engel olmaya çalıştıkları görüldü. Zırhlı araçların önünü kesen vatandaşlara nizamiyeden ateş açılırken, bu sırada kamyonuyla darbecilerin önüne çıkan bir vatandaşın vurulduğu anbean kaydedildi. Darbeci helikopter pilotlarının darbeye direnen vatandaşların üzerine ateş açtığı anlar da kameralara yansıdı.

Abdullah Sarica

