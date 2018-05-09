Darbenin beyin takımına 252'şer kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşanan eylemlerle ilgili aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de bulunduğu 224 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsündeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile müştekiler katıldı. Cumhuriyet Savcısı Bülent Karakuş, davanın bugünkü celsesinde esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Yurtta Sulh Konseyi'ne 252'şer kez ağırlaştırılmış müebbet

Savcı Karakuş, sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin Türkiye genelinde yaşanan tüm öldürme, yaralama, mala zarar verme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından sorumlu tutulmasını istedi. Savcı Karakuş, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Öztürk ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın "ürkütücü" olarak nitelendirdiği eski Albay Fırat Alakuş'un da arasında bulunduğu 35 konsey üyesine "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast girişimi" ve 250'şer kez "kasten öldürme" suçlarından toplam 252'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi. Savcı Karakuş, konsey üyelerine ayrıca, darbe girişimi sırasında yaralanan 2 bin 735 kişi için 55 bin 880'er yıl, "mala zarar verme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından da 631'er yıl olmak üzere toplam 56 bin 511'er yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcılık mütalaada 153 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortada kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istedi. Bu 153 sanıktan çoğunu 11 sivil ile 1 askerin şehit edilmesi, 45 sivilin yaralanması ve bazı komutanların derdest edilmesinden de ayrıca sorumlu tutan savcı, sanıkların toplamda 13 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 977 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Gülen'in dosyası ayrılacak

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski Tuğgeneral Ali Kalyoncu'nun da aralarında bulunduğu 13 firari sanığın dosyalarının ayrılması talep edildi. 9 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenirken, 13 sanığın da üzerlerine atılı suçlamalardan beraatı talep edildi.

Akar'ın emir subayına "askeri casusluktan" ayrıca ceza

Mütalaada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın emir subayı sanık eski Yarbay Levent Türkkan'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunun yanısıra "askeri casusluk" suçundan cezalandırılması istendi. Türkkan, Akar'ın odasına dinleme cihazı koyduklarını ve bu şekilde Akar'ı dinlediklerini itiraf etmişti.

Savcı Karakuş, verdiği mütalaada ceza verilmesini istediği her sanık için ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinin uygulanmasını istedi. Sanıklar, ceza almaları durumunda çocuklarının velayet hakkı ile seçme ve seçilme hakkını kullanamayacaklar.

Abdullah Sarica