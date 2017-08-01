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Darbenin harekat merkezi Akıncı Üssü davasında yoğun güvenlik önlemi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Hava Üssü’ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılanacağı Sincan Cezaevi Kampüsünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Darbenin harekat merkezi Akıncı Üssü davasında yoğun güvenlik önlemi

01 Ağustos 2017 08:36

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülecek olan davanın saat 10.00’da başlaması bekleniyor. Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in bir numaralı sanık olduğu davada, sivil sanıklar Adil Öksüz iki, Kemal Batmaz ise darbe girişiminin üç numaralı sanığı. Davanın görüleceği Sincan Cezaevi Kampüsünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Cezaevine çıkan yollarda güvenlik noktaları oluşturulurken, basın ve personel araçlarının dışındaki araçların cezaevinin bulunduğu noktaya geçişlerine izin verilmiyor. Duruşmanın güvenliği için 250’si komando bin 130 jandarma personeli görev yapıyor. Duruşma salonunun etrafına polis ve jandarma ekipleri konuşlandırılırken, binanın çatısına keskin nişancılar yerleştirildi. Hava savunma sistemleri ile donatılan cezaevi bölgesi, dronelerle de havadan sürekli takip altında tutuluyor. TOMA ve zırhlı araçlar da hazır bekletiliyor.
FETÖ’nün sivil imamları ile üst düzey darbeci askerleri tek sıra halinde duruşma salonuna alınacak. 

Abdullah Sarıca - Ömer Çetin - Fatih Erdoğan - Mustafa Apaydın - Benan Özben

Etiketler: Akıncı Üssü davası, yoğun güvenlik önlemi


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