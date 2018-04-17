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Dardanel ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

Dardanel Önentaş 2018 yılı ilk çeyrek rakamlarını açıkladı. Şirket açıklamasına göre 2018’in ilk 3 ayında ciro yüzde 22 artarken, ihracat ise yüzde 107’lik büyüme ile ikiye katlandı. Ayrıca ilk 3 ayda 25 milyon TL’lik ihracat geliri sağlayan şirket, bu yılın sonunda 100 milyon TL’lik ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyor.

Dardanel ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

17 Nisan 2018 13:52

Ton balığı sektörünün önde gelen kuruluşu ve Türkiye’nin önemli sayıda kadın istihdamı oluşturan firmalarından Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş., 2018 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre şirket yılın ilk 3 ayında ihracatını ikiye katlayarak Türkiye ekonomisine ciddi döviz geliri sağladığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre şirketin toplam cirosu ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarken, ihracatta yüzde 107’lik artışla rekora imza atarak 25 milyon TL’lik büyüklüğe ulaştı. 

Dardanel Önentaş’ın 34'üncü kuruluş yılını kutladığı bugünlerde Dardanel Önentaş Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Mehmet Önen, “İhracatta sürdürülebilir büyümeye imza attık. Ülkemize ciddi bir döviz girişi sağladık, ekonominin büyümesine katkıda bulunduk. Bu bizim için gurur ve mutluluk kaynağı. Hedefimiz; 2018 yılı sonunda 25 milyon dolar (100 Milyon TL)’lik ihracat yapmak. İhracatımızın tamamı Dardanel markalı ürünler. 30 ülkenin raflarında Dardanel ürünleri ile yer alarak Türkiye’yi katma değerli ürünlerimiz ile temsil etmek bizim için gurur kaynağı” diye konuştu.  

 

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