Dardenia şubelerinde yıl dönümü heyecanı

Geleneksel balık ekmek lezzetini modern ve yenilikçi bir yorumla sunan Dardenia Göktürk, Nişantaşı, Mecidiyeköy merkez ve Maslak şubelerinin yıldönümlerini kutluyor. Türkiye’nin ilk ve tek balık ekmek zinciri Dardenia, 2011 yılından bu yana İstanbul’da 11 şubesiyle hizmet veriyor.

2018 yılında yeni şube açılışına devam edeceklerini belirten Dardenia Genel Koordinatörü Selin Daniyel, “Göktürk şubemiz 2017 yılında en çok online sipariş alan birinci, Nişantaşı ise ikinci şubemiz olduğu için ayrı bir yeri var diyebilirim. Göktürk şubesinin bu yıl 4’üncü yılı. Maslak şubemiz ise en eski şubelerimizden biri ve bu yıl müşterilerimizle birlikte 6. yıl dönümünü kutluyoruz. Lokasyon olarak oldukça avantajlı konumda olan Mecidiyeköy merkez şubesinin 1, Nişantaşı şubesinin ise 2. yılını kutluyoruz. Şubelerimizin ilk açılışını yaptığımız gün gibi heyecanlıyız. Her geçen gün Türk halkına balığı sevdirmek adına menülerimizi zenginleştirerek daha kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.