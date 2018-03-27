Dargeçit kırsalında uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin Valiliğince yapılan yazılı açıklamada “İlimiz Dargeçit ilçesi kırsal mahallesinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında sözde üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını bularak tahrip etmek maksadıyla 5442 Sayılı ‘İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince; 26 Mart 2018 Pazartesi günü saat 08.00 itibari ile İlimiz Dargeçit İlçesi Tanyeri kırsal mahallesin ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyurulmuştu. İcra edilen operasyonlar sona erdiğinden İlimiz Dargeçit İlçesi Tanyeri kırsal mahallesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı 26 Mart 2018 Pazartesi günü saat 13.45’den itibari ile kaldırılmıştır” denildi.

Yapılan açıklamanın devamında “Vatandaşlarımıza, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı.