Diğer
Kategoriler

Dargeçit kırsalında uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin’in Dargeçit ilçesi kırsalında Bölücü Terör Örgütüne yönelik başlatılan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Dargeçit kırsalında uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

27 Mart 2018 01:19

Mardin Valiliğince yapılan yazılı açıklamada “İlimiz Dargeçit ilçesi kırsal mahallesinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında sözde üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını bularak tahrip etmek maksadıyla 5442 Sayılı ‘İl İdaresi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince; 26 Mart 2018 Pazartesi günü saat 08.00 itibari ile İlimiz Dargeçit İlçesi Tanyeri kırsal mahallesin ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyurulmuştu. İcra edilen operasyonlar sona erdiğinden İlimiz Dargeçit İlçesi Tanyeri kırsal mahallesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı 26 Mart 2018 Pazartesi günü saat 13.45’den itibari ile kaldırılmıştır” denildi. 

Yapılan açıklamanın devamında “Vatandaşlarımıza, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç