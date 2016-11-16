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Dargeçit ve Derik’te PKK’ya darbe

Mardin’in Dargeçit ve Derik ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü PKK’ya ait patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.


16 Kasım 2016 10:35

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı’nca ilimiz Dargeçit ilçesi Korucu ve Yılmaz mahalleleri kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 3 elbise, 1 güğüm, 2 tencere, 4 pil, plastik bir kap içerisinde 10 kg amonyum nitrat olduğu değerlendirilen madde ve 3 kitap tespit edilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı’nca ‘Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Faruk Darbaş’ operasyonu kapsamında ise Derik ilçesi Pınarcık ve Bağlar mahalleleri kırsalında 66 pil, 1 fotoğraf makinesi, 1 telsiz, 1 güneş paneli, 1 dahili bellek, 4 piknik tüpü, 1 akü, 1 uyku tulumu, 100 metre kablo, çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman tespit edilerek imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde hayatlarına devam etmesini sağlamak amacıyla bölücü terör örgütü mensupları ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

Neriman Çelebi



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