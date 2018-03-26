Diğer
Kategoriler

Dargeçit’te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin’in Dargeçit ilçesinde yürütülen operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Dargeçitte 3 terörist etkisiz hale getirildi

26 Mart 2018 11:21

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Dargeçit ilçesi kırsal alanında operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, operasyonda 3 bölücü terör örgütü üyesi silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedilerek, “Bölgede arama tarama faaliyetleri devam etmektedir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç