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Dargeçit’te 3 terörist etkisiz hale getirildi! Yasak ilan edildi

Mardin’in Dargeçit ilçesinde yürütülen operasyonda 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan Dargeçit'e bağlı bir köyde, terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Dargeçitte 3 terörist etkisiz hale getirildi! Yasak ilan edildi

26 Mart 2018 11:21

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Dargeçit ilçesi kırsal alanında operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, operasyonda 3 bölücü terör örgütü üyesi silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedilerek, “Bölgede arama tarama faaliyetleri devam etmektedir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.  

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Mardin’in Dargeçit ilçesine bağlı bir köyde, terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Dargeçit ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek amacıyla operasyon yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, bugün 08.00 itibariyle Tanyeri Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.  

 

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