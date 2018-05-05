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Darıca Gençlerbirliği 2. lige çıktı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği, ligin son haftasında Muğlaspor'u sahasında 3-0 yenerek şampiyon oldu. Darıca Gençlerbirliği önümüzdeki sezon 2. ligde mücadele edecek.

Darıca Gençlerbirliği 2. lige çıktı

05 Mayıs 2018 19:38

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son haftaya 69 puanla lider giren Darıca Gençlerbirliği, Darıca 15 Temmuz Ştadyumu'nda Muğlaspor'u konuk etti. Maça hızlı başlayan Darıca Gençlerbirliği sağ kanattan gelişen atakta maçın 22. dakikasında Alper Tursun'un attığı golle rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı 1-0 tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında rakip kalede pozisyon üreten Darıca Gençlerbirliği, 78. dakikada Halil Çelik ceza sahası dışından kaleye gönderdiği golle 2-0 öne geçti. Rakip kalede etkili olmaya çalışan Muğlaspor'da sonradan oyuna giren Erol Aydın maçın 88. dakikasında ceza sahası dışından vurduğu şut direkten döndü. Ardından gelişen Darıca Gençlerbirliği atağında ceza sahası içinde topla buluşan Doğancan Aynacı 90. dakikada takımını 3-0 öne geçirerek maçın skorunu belirledi. Bu skorla puanını 72'ye çıkartan Darıca Gençlerbirliği şampiyonluğunu ilan ederek 2. lige çıkmaya hak kazandı.

Bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç

Maçın bitiş düdüğünün ardından Darıca 15 Temmuz Stadyumu'nda büyük sevinç yaşandı. Maçı izlemeye gelen binlerce taraftar, maçın bitmesinin ardından sahaya girerek futbolcularla birlikte şampiyonluğu kutladı.  

Samet Kahraman
 

 

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