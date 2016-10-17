Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Darıca Gençlerbirliği'nin Teknik Direktörü Ramazan Silin, dün oynanan ve 1-1’lik eşitlikle sona eren karşılaşma sonrasında yönetime istifasını sundu. Darıca Gençlerbirliği, 7 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 9 puanla 10. sırada bulunuyor.

Dün oynanan Payasspor maçı sonrasında yönetime istifasını sunan Teknik Direktör Ramazan Silin, yönetimle anlaşarak sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Darıca Gençlerbirliği Başkanı Mustafa Öztürk, “Yeni teknik direktör bulunana kadar takımın başında altyapı hocası Nuri Kanburoğlu bulunacak. Şu ana kadar hiçbir hoca ile görüşmedik. Basında çıkan Fatih Tekke ile görüştüğümüz iddiaları gerçek dışıdır” dedi.

Kaan Kızıl