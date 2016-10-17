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Darıca Gençlerbirliği’nde Teknik Direktör Ramazan Silin istifa etti

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği'nde, Teknik Direktör Ramazan Silin dün oynanan Payasspor maçı sonrasında görevinden istifa etti.

Darıca Gençlerbirliğinde Teknik Direktör Ramazan Silin istifa etti

17 Ekim 2016 16:53

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta yer alan Darıca Gençlerbirliği'nin Teknik Direktörü Ramazan Silin, dün oynanan ve 1-1’lik eşitlikle sona eren karşılaşma sonrasında yönetime istifasını sundu. Darıca Gençlerbirliği, 7 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 9 puanla 10. sırada bulunuyor.

Dün oynanan Payasspor maçı sonrasında yönetime istifasını sunan Teknik Direktör Ramazan Silin, yönetimle anlaşarak sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Darıca Gençlerbirliği Başkanı Mustafa Öztürk, “Yeni teknik direktör bulunana kadar takımın başında altyapı hocası Nuri Kanburoğlu bulunacak. Şu ana kadar hiçbir hoca ile görüşmedik. Basında çıkan Fatih Tekke ile görüştüğümüz iddiaları gerçek dışıdır” dedi. 

Kaan Kızıl

Etiketler: Darıca Gençlerbirliği, Ramazan Silin, Spor Toto 3. Lig 3. Grup


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