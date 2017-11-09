Darıca standına İstanbul Maratonu’nda yoğun ilgi

İstanbul’da düzenlenecek Vodafone İstanbul Maratonu , öncesinde İstanbul Yenikapı’da Maraton ve Spor Fuarı düzenlendi.Fuarın açılışında yapılan basın toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın yanı sıra Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve çok sayıda davetli katıldı.

Darıca’yı temsilen fuar açılışına katılan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, bu tür etkinliklerin ilçenin tanıtımdaki önemine vurgu yaparken, üç gün boyunca ilçenin tanıtımının yapılacağı Darıca standı yerli ve yabancı konukların ilgi odağı oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar Darıca standını ziyaret ederek bir süre Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’la fikir alışverişinde bulundular. Darıca standını bir süre inceleyen Uysal ve beraberindekiler Başkan Karabacak’a katılımlarından dolayı teşekkür ettiler.

Murat Kanber

