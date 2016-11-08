Kocaeli'nin Darıca ilçesinde geçtiğimiz Pazar günü Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı'nın gözaltına alınmasını kınamak için HDP'li grup basın açıklaması yapmak istemiş, polis ekipleri basın açıklamasının OHAL sebebiyle parti binasının içinde yapılmasını istemişti. Çıkan olaylarda aralarında HDP Kocaeli İl Başkanı İbrahim Ergin'in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı. Dün gözaltına alınan HDP’lilerden işlemleri tamamlanan, aralarında HDP Kocaeli İl Başkanı İbrahim Ergin’inde bulunduğu 10 kişi adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldıkları mahkeme sonucunda HDP Kocaeli İl Başkanı İbrahim Ergin'e ev hapsi cezası verilirken, diğer 9 HDP'li ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 20 kişi arasında bulunan HDP’lilerden Mehmet Y., Ömer U., Enes A., Mehmet Selim A., Hasan Z., Emrah Ç, Abdullah D., Eser T. ve Ramazan C. olmak üzere 9 kişi Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye getirilen HDP’liler için adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, adliye önünde 1 adet TOMA da hazır bekletiliyor.

Öte yandan 18 yaşının altında olduğu gerekçesiyle S.Y. isimli HDP’li savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaan Kızıl



