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Darmık Dağı ve çevresi ateş altında

Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin bölgesindeki Darmık Dağı ve çevresindeki PKK/PYD hedefleri havadan uçaklar karadan ateş destek vasıtalarıyla vuruluyor.

Darmık Dağı ve çevresi ateş altında

03 Şubat 2018 14:51
Darmık Dağı ve çevresi ateş altında - Tıkla İzle

Bugün öğle saatlerinde Türk savaş uçakları havadan; sınırda konuşulu fırtına obüs, tank birlikleri çok namlulu roketatarlar ile ateş destek vasıtaları karadan Darmık Dağı ve çevresini ateş altına aldı. Darmık Dağı ve çevresindeki PKK/PYD mevzilerinden dumanlar yükseliyor. Patlama sesleri Kilis’in sınır hattındaki köylerden dahi duyuluyor.

Çatışmaların yoğunlaştığı Darmık ve çevresinde Mehmetçik ile Özgür Suriye Ordusu havadan ve karadan aldığı ateş desteğiyle PKK/PYD terör örgütlerini imha harekatını sürdürüyor. 

 

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