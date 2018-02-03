Darmık Dağı ve çevresi ateş altında

Bugün öğle saatlerinde Türk savaş uçakları havadan; sınırda konuşulu fırtına obüs, tank birlikleri çok namlulu roketatarlar ile ateş destek vasıtaları karadan Darmık Dağı ve çevresini ateş altına aldı. Darmık Dağı ve çevresindeki PKK/PYD mevzilerinden dumanlar yükseliyor. Patlama sesleri Kilis’in sınır hattındaki köylerden dahi duyuluyor.

Çatışmaların yoğunlaştığı Darmık ve çevresinde Mehmetçik ile Özgür Suriye Ordusu havadan ve karadan aldığı ateş desteğiyle PKK/PYD terör örgütlerini imha harekatını sürdürüyor.