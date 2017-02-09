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Darp edildikleri mekanı basan şahıslar mekan çalışanını öldürdü

Büyükçekmece’de alkol alıp gittikleri mekanda taşkınlık çıkartmaları üzerine çalışanlar tarafından darp edilen şahıslar, mekanı basarak kendilerini darp eden çalışanı silahla vurarak öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan şahıslardan 5'i tutuklanırken 2'si dosyaların tamamlanması için şubeye geri gönderildi.

Darp edildikleri mekanı basan şahıslar mekan çalışanını öldürdü

09 Şubat 2017 14:15

Olay, geçtiğimiz 19 Eylül 2016 tarihinde Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi D-100 Karayolu üzerindeki bir mekanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K (25) ve F. K (26), alkol alıp mekana geldi. Geldikleri mekandan alkolünde etkisiyle taşkınlık çıkartan şahısları mekan çalışanı Suriye uyruklu Cahit Muhammet Battal (19) darp ederek mekandan dışarıya attı. Darp edilen şahıslar bunun üzerine yanlarında H. K. (29), Y. A. (26), F. K. (26), T. G. (23) ve S.O. (22) ile birlikte mekana geri geldi. Burada mekan çalışanlarıyla şahıslar arasında sözlü başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Suriye uyruklu Cahit Muhammet Battal, şahısların birinin silahından çıkan kurşunla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonrasında olaya karışan 7 şüpheli gözaltına alındı. Şubeye götürülen şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sevk edilen şahıslardan, M.K, F.K , F.K ve S.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi. H. K. ve T.G. ise dosyaların tamamlanması için savcının talimatıyla şubeye geri getirildi. Serbest kalan Y. A. ise narkotik suçundan kesinleşmiş 6 yılı olduğu için tutuklandı. 

Caner Sönmez - Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık
 


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