Alınan bilgiye göre, Şirintepe mahallesi Asilzade sokak üzerinde bulunan bir apartmanda oturan Sadık U. ile birlikte yaşadığı ileri sürülen Mesude G., arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucunda Sadık U., Mesude G.,’yi darp etmeye başladı. Darptan kurtulmak isteyen kadın evden çıkarak, sokakta koşmaya başladı. Mesude G.’in arkasından giden Sadık U., kadını Taşdelen sokak üzerinde darp etmeye tekrardan başladı. Bu sırada olay yerinde bulunan parkta içki içtikleri iddia edilen Barış Ç., ile Gazanfer B., kadının dövülmesini engellemek için kavgaya müdahale etti. İki kişinin müdahale ettiğini gören alkollü olduğu öğrenilen Sadık U., Barış Ç., ile Gazanfer B.’yi boyun kısmında bıçakla yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerinde gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Gazanfer B.’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay sonrasında kaçan şüpheli Sadık U., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan yapılan incelemeler sonrasında olay yerinde 3 adet ve şüphelinin üzerinde ise 1 adet bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili çalışmanın sürdüğü öğrenildi.