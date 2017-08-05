Darp edilmekten bayılma numarasıyla kurtuldu

Olay, geçtiğimiz 30 Temmuz akşam saatlerinde Bektaş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil Y. (23), yolda yürüdüğü sırada plakası öğrenilemeyen bir otomobil yanına yaklaşarak gideceği yere götürebileceğini söyledi. Bunun üzerine araca binen Halil Y. tanımadığı biri bıçaklı 3 kişi tarafından tehdit edilerek darp edilmek istendi. Bayılma numarası yaptıktan sonra durumundan paniğe kapılan şüpheliler Halil Y.’yi Değirmendere Mevkii’nde araçtan atarak hızla uzaklaştı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Asayiş Büro Amirliği ekipleri, takip sonucu şüphelilerden Yunus K. (27) yakalanarak gözaltına aldı. Gözaltına Yunus K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 2 şüphelinin polis tarafından arandığı öğrenildi.

Erdal Anak