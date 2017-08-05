Diğer
Kategoriler

Darp edilmekten bayılma numarasıyla kurtuldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde 3 şahıs tarafından otomobile alınarak darp edilmeye çalışıldığı iddia edilen bir kişi bayılma numarası yaparak kurtuldu. Polis ise 3 şüpheliden 1’ini yakalayarak gözaltına aldı.

Darp edilmekten bayılma numarasıyla kurtuldu

05 Ağustos 2017 14:25

Olay, geçtiğimiz 30 Temmuz akşam saatlerinde Bektaş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil Y. (23), yolda yürüdüğü sırada plakası öğrenilemeyen bir otomobil yanına yaklaşarak gideceği yere götürebileceğini söyledi. Bunun üzerine araca binen Halil Y. tanımadığı biri bıçaklı 3 kişi tarafından tehdit edilerek darp edilmek istendi. Bayılma numarası yaptıktan sonra durumundan paniğe kapılan şüpheliler Halil Y.’yi Değirmendere Mevkii’nde araçtan atarak hızla uzaklaştı. Şikayet üzerine çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Asayiş Büro Amirliği ekipleri, takip sonucu şüphelilerden Yunus K. (27) yakalanarak gözaltına aldı. Gözaltına Yunus K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 2 şüphelinin polis tarafından arandığı öğrenildi. 

Erdal Anak


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!