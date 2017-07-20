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Darp ettiği eşini eve kilitleyip gitti

Antalya’da kocasının darp ederek eve kilitlediği iddia edilen kadın ile çocukları polis ve çilingir yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine gelen koca, "Kavga ettik, sinirli hali yatışsın sonra konuşuruz diye eve kilitleyip gittim" dedi.

Darp ettiği eşini eve kilitleyip gitti

20 Temmuz 2017 17:17
Darp ettiği eşini eve kilitleyip gitti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay saat 15.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 654 Sokak üzerindeki bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Ekrem Ç., öğle saatlerinde eşi Şenay Ç.(36) ile para meselesi yüzünden tartıştı. Birbirine hakaret eden çiftin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Ailenin 3 çocuğu da bu kavgayı korkulu gözlerle izledi. İddiaya göre Ekrem Ç. eşini darp edip, sol kolunu şiddetli bir şekilde burktu ve kapıyı üzerlerine kilitleyip evden ayrıldı. Eşinin kendisini yıllardır darp ettiğini iddia eden Şenay Ç., polisi aradı.

Kadının evde eşi tarafından darp edildiği ve kapının üzerine kilitlendiği ihbarı üzerine polis harekete geçti. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri kapının açılmaması üzerine çilingirden destek istedi. Polis, telefonda çilingiri ücret konusunda ikna etmek için çaba sarf etti. Çilingirin gelmesi ile kapı yaklaşık 10 dakikalık çalışmanın ardından açıldı. İlk müdahalesi evde yapılan 3 çocuk annesi kadın ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis eşini darp eden kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

Kısa süre sonra olay yerine gelen Ekrem Ç., "Eşimle aramda bir para mevzusu oldu. Tartıştık. Bana hakaret edince kolunu burktum, kırma gibi bir durum olmadı. Sinirli hali yatışsın, sonra gelip konuşurum diye kapıyı kilitleyip evden ayrıldım. Konunun bu noktaya geleceğini tahmin edemedim" dedi. 

İsa Akar

Etiketler: antalya, darp, koca


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