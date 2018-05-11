Darülaceze'nin sessiz çınarlarına ses oldular

Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi İşaret Dili Kursiyerleri, Darülaceze’deki işitme engelli yaşlıları ziyaret etti.

12 Mayıs İşitme ve Konuşma Engellileri Günü kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, İşaret Dili kursiyerleri ve işitme engelli yaşlıların diyalogları renkli görüntüler oluşturdu. İşitme engellilerin yaşam boyu karşılaştığı sorunları işitme engelli yaşlılardan dinlemek ve işaret dilinin önemine dikkat çekmek amacıyla yapılan ziyarette, kursiyerler bir ömrü işitme engeliyle geçiren yaşlılarla iletişim kurabilmenin heyecanını yaşadı.

“İşaret dili onların ana dili”

Cennet Kültür ve Sanat Merkezi İşaret Dili Eğitmeni Ruhan Aras, “Bir İşaret Bir Dünya ekibi olarak 7’den 70’e herkes için işaret dilinin önemine dikkat çekmek istedik. Bu amaçla, Darülaceze’deki işitme engelli yaşlılarımızı ziyaret edip, hayır dualarını aldık. Görüyoruz ki her yaşta işitme engelli bireyler engelli olduklarını kabul etmiyorlar. Onlar ana dillerini işaret dili olarak kabul ediyorlar. Siz ağzınızla kelimelere dökerek konuşurken, biz kendimizi ellerimiz ve gözlerimizle ifade ediyoruz diyorlar. Bu konuda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Yabancı bir dili öğrenmek için nasıl çaba gösteriyorsak, işaret dilini de herkesin öğrenmesi gerektiğini düşünüyoruz. İşitme kaybının olması bir engel değil bir farkındalıktır ” diye konuştu.

Kursiyerler, Darülaceze’deki yaşlılarla işaret diliyle iletişim kurup, onlarla sohbet etti. Ziyarette, kursiyerler Darülaceze sakinleri için hazırladıkları hediyeleri de takdim ederken, yaşlıların mutluluğu gözlerinden okundu.

Doğan Can Cesur