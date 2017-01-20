Turkish Airlines Euroleague 18. hafta maçında Darüşşaka Doğuş, Rus temsilcisi UNICS Kazan'ı 71-64 mağlup etti. Darüşşaka Doğuş, 18. maçında 10. galibiyetini aldı.
Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Carmelo Paternico xx, Spiros Gkontas xx, Benjamin Jimenez xx
Darüşşafaka Doğuş: Wanamaker xxx 16, Clyburn xx 7, Anderson xx 10, Moerman xxx 17, Zizic xxx 13, Wilbekin xx 6, Bertans x 2, Harangody x, Birkan Batuk x, Mehmet Yağmur x, Oğuz Savaş xx
Başantrenör: David Blatt
UNICS Kazan: Stoll xx 3, Antipov xx 13, Langford xxx 16, Clarke xx 3, Kaimakoglou x, Parakhouski xxx 13, Johnson xx 10, Williams xx 6, Panin x
Başantrenör: Evgeny Pashutin
1. Periyot: 23-17 (Darüşşafaka Doğuş lehine)
Devre: 33-34 (UNICS Kazan Doğuş lehine)
3. Periyot: 51-52 (UNICS Kazan Doğuş lehine)