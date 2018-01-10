Darüşşafaka EuroCup maçında galip geldi

Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Petri Mantyla xx, Clemens Fritz xx, Mykola Ambrosov xx
Darüşşafaka: Wilbekin xxx 20, Kidd xx 14, Sant-Roos xx 10, Johnson xx 15, Bell x 4, Cummings x 4, Okben Ulubay x 5, Eric xx 5, Furkan Aldemir x 4, Muhammed Baygül x, Kartal Özmızrak xx 7, Doğuş Özdemiroğlu x
Başantrenör: David Blatt
Herbalife Gran Canaria: Oliver xx 7, Eriksson x 6, Baez x 3, Pasecniks xx 5, Rabaseda x, Brussino x, Balvin xx 10, Pauli x 5, Aguilar xx 10, Seeley xxx 24
Başantrenör: Luis Casimiro
1. Periyot: 24-11 (Darüşşafaka lehine)
Devre: 40-38 (Darüşşafaka lehine)
3. Periyot: 64-51 (Darüşşafaka lehine)