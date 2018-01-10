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Darüşşafaka EuroCup maçında galip geldi

EuroCup Son 16 Turu'nda Darüşşafaka, sahasında İspanyol rakibi Herbalife Gran Canaria'yı 88-70 mağlup etti.

Darüşşafaka EuroCup maçında galip geldi

10 Ocak 2018 23:08

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Petri Mantyla xx, Clemens Fritz xx, Mykola Ambrosov xx

Darüşşafaka: Wilbekin xxx 20, Kidd xx 14, Sant-Roos xx 10, Johnson xx 15, Bell x 4, Cummings x 4, Okben Ulubay x 5, Eric xx 5, Furkan Aldemir x 4, Muhammed Baygül x, Kartal Özmızrak xx 7, Doğuş Özdemiroğlu x

Başantrenör: David Blatt

Herbalife Gran Canaria: Oliver xx 7, Eriksson x 6, Baez x 3, Pasecniks xx 5, Rabaseda x, Brussino x, Balvin xx 10, Pauli x 5, Aguilar xx 10, Seeley xxx 24

Başantrenör: Luis Casimiro

1. Periyot: 24-11 (Darüşşafaka lehine)

Devre: 40-38 (Darüşşafaka lehine)

3. Periyot: 64-51 (Darüşşafaka lehine) 

 

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