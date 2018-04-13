Darüşşafaka'dan tarihi başarı

Karşılaşmaya iki takım da savunmayı iyi kontrol ederek başlarken, ilk 4 dakika 4-4 eşitlikle geçildi. Daha sonra Wilbekin ve Sant-Ross ile art arda üçlükler bulan Darüşşafaka, 10-9 öne geçti. Son bölüm karşılıklı sayılarla geçilirken, Daçka Wilbekin’in son saniye atıştan bulduğu basketle periyodu 21-17 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Wilbekin üst üste 6 sayı ile farkı açan Darüşşafaka, skoru 27-21’e getirdi. Hücumda toparlanan Kuban, Qvale’in art arda bulduğu 4 sayıyla 27-25 yaptı. Kulagin ve Qvale, sayılar bulmaya devam eden Rus ekibi, periyodun bitimine 46 saniye skoru 33-33’e getirdi. Son anlarda Wilbekin ve Kartal ile üç sayı çizgisinin gerisinden sayı bulan Daçka, devreye 39-33 önde girdi.

Üçüncü periyoda savunmada rakibini durdurarak başlayan Darüşşafaka, hücumda Johnson, Furkan ve Cummings'in basketleri farkı çift hanelere çıkardı: 47-37. Daha sonra Lokomotiv Kuban, Ragland’un basketleri ile farkı kapatmaya çalışsa da Daçka, Wilbekin’in basketleri ile periyodu 55-45 üstün tamamladı.

Son periyotta iki takım da hücumda sayı bulmakta zorlandı. Üst üste Babb ve Collins ile basketler bulan Kuban farkı 5’e indirdi: 58-53. Kuban’ın geri dönmesine izin vermeyen Darüşşafaka, parkeden skorla 67-59’luk skorla galip ayrıldı ve Eurocup’ta şampiyon oldu.

Karşılaşmanın en skoreri Darüşşafaka’da 28 sayı ile yıldızlan Wilbekin oldu. Kuban’da ise Ragland 18 sayı ile takımına katkıda bulundu.

Salon: Volkswagen

Hakemler: Miguel Perez Perez xx, Matej Boltauzer xx, Mehdi Difallah xx

Darüşşafaka: Kidd xx 2, Wilbekin xxxx 28, Kartal xx 3, Muhammed x 3, Cummings xx 10, Okben x, Doğuş x, Furkan Aldemir xx 3, Howard Sant-Ross xx 8, JaJuan Johnson xx 8, Eric xx 2

Başantrenör: Davit Blatt

Lokomotiv Kuban: Collins xx 8, Antipov x 2, Ragland xxx 18, Baburin x, Lacey xx 5, Ivley x, Ilnitskıy x, Khvostos x, Elegar x 2, Babb x 3, Kulagin xx 8, Qvale xx 12

Başantrenör: Sasa Obradovic

1. Periyot: 21-17 (Darüşşafaka lehine)

Devre: 39-33 (Darüşşafak lehine)

3. Periyot: 55-45 (Darüşşafaka lehine)

Darüşşafaka, önümüzdeki sezon THY Euroleague’de

Darüşşafaka 2018 sezonunda Türkiye’yi THY Euroleague’de temsil edecek.

Darüşşafaka, Eurocup Finali’nde Rus temsilcisi Lokomotiv Kuban’ı iki karşılaşmada da mağlup ederek, kupayı müzesine götürdü. Daçka, böylece önümüzdeki sezon THY Euroleague’de yer almaya da hak kazandı. Çünkü Eurocup’ta şampiyonluk yaşayan ekipler, bir sonraki sezon THY Euroleague’de direkt yer alma hakkı kazanıyor.

Gelecek sezon THY Euroleague’de Türkiye’den Anadolu Efes ve Fenerbahçe Doğuş’un yanı sıra Darüşşafaka da yer alacak.

Eurocup, ikinci kez Türkiye’de

Darüşşafaka, Erkekler Eurocup’ta mutlu sona ulaşmasıyla kupa, Galatasaray’dan sonra ikinci kez Türkiye’ye geldi.

Darüşşafaka, Eurocup Final serisi ikinci maçında evinde karşılaştığı Rus ekibi Lokomotiv Kuban’ı 67-59 yenerek seriyi 2-0 yaptı ve şampiyon oldu. Eurocup’ta ikinci kez bir Türk takımı finalde mücadele etti ve kupa ikinci kez Türkiye’ye geldi. Daha önce de 2015-2016 sezonunda Galatasaray Odeabank, finalde Fransız temsilcisi Strasbourg’u geçerek kupayı kazanmıştı.

Eurocup Kadınlarda daha önce Galatasaray ve Yakın Doğu Üniversitesi şampiyon olmuştu.

Darüşşafaka, Türkiye’ye 8. Avrupa kupasını getirdi

Darüşşafaka, Eurocup’ı kazanmasıyla Türkiye’ye Avrupa kupalarındaki 8. şampiyonluğu getirdi.

Eurocup Finali’nde Darüşşafaka, Rus ekibi Lokomotiv Kubanı geçerek kupayı müzesine götürdü ve büyük bir başarıya imza attı. Daçka, Türk basketbol tarihine de bir Avrupa kupası getirmiş oldu. Türkiye'den basketbolda daha önce erkeklerde Galatasaray, Anadolu Efes, Beşiktaş ve Fenerbahçe Doğuş 1 kez, kadınlarda ise Galatasaray 2 ve Yakın Doğu Üniversitesi 1 kez Avrupa’da şampiyonluk yaşadı.

Türk takımlarının Avrupa kupalarında aldığı şampiyonluklar şöyle:

Anadolu Efes - Koraç Kupası (1995-1996 )

Galatasaray - Kadınlar Eurocup (2008-2009)

Beşiktaş Milangaz - FIBA Eurochallege (2011-2012)

Galatasaray - Kadınlar Euroleague (2014-2015)

Galatasaray Odeabank - Eurocup (2015-2016)

Yakın Doğu Üniversitesi - Kadınlar Eurocup (2016-2017)

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı - Euroleague (2016-2017)

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

