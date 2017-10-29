Darüşşafaka'ya Pınar Karşıyaka Morali

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında Darüşşafaka, sahasında ligin güçlü takımlarından Pınar Karşıyaka’yı konuk etti. Ev sahibi takım, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan 78-63 galip ayrıldı.
---KÜNYE---
Salon: Ayhan Şahenk
Hakemler: Yener Yılmaz xx, Ali Şakacı xx, Ahmet Tatlıcı xx
Darüşşafaka: Wilbekin xxx 14, Muhammed xx 4, Emircan xx 2, Cummings xx 2, Okben xx 3, Doğuş xx, Sant Ross xx 9, Johnson xx, 16, Bell xxx 11, Eric xxx 17
Başantrenör: David Blatt
Pınar Karşıyaka: Berk xxx 12, Metin xxx 8, Egemen xx 8, Waters x 3, Wood xx 8, Kennedy xx 5, Jones xxx 14, Erdi x, Alp xx 3, Görkem xx 2
Başantrenör: Aleksandar Trifunovic
1. Periyot: 19-19
Devre: 36-31 (Darüşşafaka lehine)
3. Periyot: 59-45 (Darüşşafaka lehine)