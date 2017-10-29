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Darüşşafaka'ya Pınar Karşıyaka Morali

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında Darüşşafaka, Pınar Karşıyaka’yı 78-63 yendi.

Darüşşafakaya Pınar Karşıyaka Morali

29 Ekim 2017 14:58

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 4. haftasında Darüşşafaka, sahasında ligin güçlü takımlarından Pınar Karşıyaka’yı konuk etti. Ev sahibi takım, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan 78-63 galip ayrıldı.

---KÜNYE---

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Yener Yılmaz xx, Ali Şakacı xx, Ahmet Tatlıcı xx

Darüşşafaka: Wilbekin xxx 14, Muhammed xx 4, Emircan xx 2, Cummings xx 2, Okben xx 3, Doğuş xx, Sant Ross xx 9, Johnson xx, 16, Bell xxx 11, Eric xxx 17

Başantrenör: David Blatt

Pınar Karşıyaka: Berk xxx 12, Metin xxx 8, Egemen xx 8, Waters x 3, Wood xx 8, Kennedy xx 5, Jones xxx 14, Erdi x, Alp xx 3, Görkem xx 2

Başantrenör: Aleksandar Trifunovic

1. Periyot: 19-19

Devre: 36-31 (Darüşşafaka lehine)

3. Periyot: 59-45 (Darüşşafaka lehine)

Etiketler: Darüşşafaka, Pınar Karşıyaka

 

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