OPTİMAR A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Daşdemir, yaptığı açıklamada FETÖ ile mücadelede birtakım aksaklıkların olduğunu, bundan dolayı bazı mağduriyetlerin yaşandığını, yaşanan mağduriyetlerin kısa sürede giderilmesi yönünde mücadele koordinasyon ekibinin çalıştığını söyledi. Daşdemir siyasal partilerdeki FETÖ mensuplarınca sürecin sağlıklı işleyişinin engellenmeye çalışıldığını da belirterek “Bu kısırdöngünün sona ermesi ve siyasetin temizlenmesi için yakın zamanda bir erken seçim beklentisi taşıdığını, yapılacak seçimle milletin en doğru kararı verecek. FETÖ mensubu siyasetçilerin siyaset arenasından tasfiye edileceğine olan inancım tam. FETÖ'nün siyasal ayağını temizlemek için ivedi bir seçime ihtiyaç var. En geç 2017 baharı olabilir” dedi.