Datça, Badem Çiçeği Festivaliyle renklendi

Datça'da bu yıl ilk kez düzenlenen ve 16-18 Şubat tarihleri arasında üç gün sürecek olan Badem Çiçeği Festivali etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış töreniyle başladı. Datça Belediyesi ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) işbirliğinde düzenlenen festivalde, Cumhuriyet meydanına kurulan stantlarla panayır alanına dönüştürüldü.

Badem ürünleri satışından yöresel yemeklere, doğal üretim workshoplarından Datça'da üretilen el işi takı ve hediyelik ürünlerin sergilendiği stantlar, katılımcılar tarafından beğeniyle gezildi.

Yağmurlu havaya rağmen ilgi gören festivale, Datça Kaymakamı Vehbi Bakır, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar, CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Gürsel Uçar, açılış konuşmasında tüm katılımcılara teşekkür ederek, Datça'nın, ülkenin kendine özgü ilçelerinden biri olduğunu söyledi. Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesi içinde Datça'nın farklı bir konuma sahip olduğunu kaydeden Uçar, "Bugün Datça Badem Çiçeği Festivali düzenliyoruz. Badem ülkemizin değişik bölgelerinde de var. Ancak, şubat ayında bu mevsimde çiçeği yok. Datça, bu nedenle farklı bir bölgedir. Badem çiçeği, Datça'nın doğal güzelliğine farklı bir güzellik katıyor" diye konuştu.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş ise, ülkede bademle özdeşleşen Datça için bu festivalin önemli olduğunu belirtti. Karakuş, "Bu festival sadece badem ile değil, yöresel ürünlerimizin de tanıtımının yapıldığı, gelen ziyaretçilerimizin beğenisine sunulduğu bir etkinlik olarak dikkat çekiyor" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Çoban’ da, Muğlalıların çok şanslı olduğuna değinerek, "Türkiye'nin en güzel doğasına sahip bir bölgede yaşıyoruz. Muğla tüm ilçelerinin zenginlikleriyle ülkemizin dünyaya açılan aydınlık penceresidir. Bunun değerini bilelim koruyalım" diye konuştu.

Datça Kaymakamı Vehbi Bakır, Datça'nın, sadece yaz aylarında değil; kış mevsiminde de güzel olduğunu dile getirdi. Bakır, "Bu tür festivaller ile Datça'nın kış güzelliklerini, tüm ülkeye göstermek istiyoruz. Bu festival, ülkemizde baharı ilk karşılama adına ilk etkinlik olması bakımından da farklı bir özelliğe sahip bulunuyor" dedi.

Datça Badem Çiçeği Festivali, Cumartesi saat 12.00'de, Yaka Mahallesi'ndeki Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi'nin önünden başlayarak, Çeşme köyünde sona erecek, yaklaşık 5 kilometrelik 'Badem Çiçeği Yürüyüşü' ile devam edecek.

Üç gün sürecek festival, Datça'yı doya doya gezmek, doğayla bütünleşmek ve yöreye has lezzetleri tatmak isteyenlere fırsat oluşturacak.

Mehmet Ölmez