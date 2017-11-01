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Datça’da 2 ayrı noktada aynı anda orman yangını

Muğla’nın Datça ilçesinde iki ayrı noktada aynı anda başlayan orman yangınlarının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Datçada 2 ayrı noktada aynı anda orman yangını

01 Kasım 2017 18:36
Datça’da 2 ayrı noktada aynı anda orman yangını - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Datça ilçesine bağlı Kızlan Mahallesi Harnupluk mevkisi ile 1 kilometre uzağında bulunan Gökova Körfezi Gereme Koyu Dalyan piknik alanında saat 16.00 sıralarında aynı anda orman yangını çıktı.

Yangın sezonunun zona ermesi sonrası 31 Ekim tarihinde helikopterlerin bölgeden ayrılması nedeniyle havadan müdahale edilemeyen yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Ulaşımın güç olduğu bölgelere kadar ilerleyen yangında şuana kadar 50 hektara yakın arazinin zarar gördüğü belirtildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, başlangıç noktalarının yakın olması ve aynı anda yangınların başlamış olması nedeniyle sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor. 

Mehmet Ölmez
 

Etiketler: muğla, yangın

 

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