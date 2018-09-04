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Datça’da 23 kaçak ve 4 organizatör yakalandı

Muğla’nın Datça ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 23 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı.

Datçada 23 kaçak ve 4 organizatör yakalandı

04 Eylül 2018 11:08

Edinilen bilgiye göre; Datça kıyı şeridinden Yunan adalarına örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yapılacağı yönünde alınan bilgiler doğrultusunda, Datça İlçe Jandarma Komutanlığınca gerekli önlemler alındı. Yürütülen çalışmalar neticesinde 11 Suriye, 9 Filistin ve 3 Somali uyruklu toplam 23 kaçak göçmen ile birlikte göçmenleri organize olarak yurt dışına kaçırmaya çalışan 4 Türk organizatör yakalandı.
Gözaltına alınan organizatörler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kapatıldı.  

Mehmet Ölmez
 

 

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