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Datça’da badem ağaçları çiçek açtı

Yurdun büyük bölümü kar ve dondurucu soğukla mücadele ederken, Aralık ayında yalancı baharın yaşandığı Muğla’nın Datça ilçesinde badem ağaçları çiçek açmaya başladı.

Datçada badem ağaçları çiçek açtı

20 Aralık 2016 09:25
Datça’da badem ağaçları çiçek açtı - Tıkla İzle

Türkiye’nin önemli bir bölümünde kış mevsiminin kendisini iyice hissettirdiği ve dondurucu soğukların yaşandığı Aralık ayında içleri ısıtan görüntüler badem cenneti Datça’dan geldi. Yurdun güney bölgelerinde yaşanan ılık hava, aynı kuşakta yer almasına rağmen özel iklim koşullarına sahip Datça’da ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Yaz aylarında serin hava ve bol oksijeniyle ünlü olan Datça’da yaşanan yalancı bahar nedeniyle badem ağaçları 1-2 ay önceden çiçek açmaya başladı.

“Bademlerin erken çiçek açması sakıncalı”
Datça’da öğretmenlik yapan Neşet Dalbaş, bahçesinde bulunan badem ağaçlarının çiçek açtığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Bademlerin erken çiçek açmasının ileride meyve tutmasına faydasının olmayacağını belirten Dalbaş, “Bu dönemden sonra oluşacak soğuk bir hava, çiçekleri dökeceği için çağla olma ihtimali zayıflıyor. Havalar normalin aksine böyle ılık giderse ağaçlar peş peşe çiçek açmaya başlayacak. Bu da ürünün verim kaybına uğrayacağı anlamına gelir. Çünkü normal olarak bu ağaçları 1-1,5 ay sonra çiçek açması gerekir. Sıcak havaya aldanarak şimdiden çiçek açması bir işe yaramayacak. Bu durum üreticilerin gelir kaybı anlamına gelecek” diye konuştu.

Mehmet Ölmez

Etiketler: datça


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