Edinilen bilgiye göre; Datça’ya yurt dışından getirilen kadınları erkeklere pazarladığını yönünde alınan ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen ilk operasyonda kadınlara aracılık eden H.A. (28) ile Özbekistan uyruklu N.S. (41) ile B.İ. (32) isimli hayat kadınlarını yakaladı. Mahkemeye sevk edilen H.A. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, yabancı uyruklu kadınlar ise sınır dışı edildi.

Düzenlenen ikinci operasyonda ise Antalya’dan gelerek Datça’da Moldova uyruklu D.S. isimli kadını pazarlamaya çalışan F.B. (41) isimli kadını gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen Moldova uyruklu D.S. isimli kadın, Türkiye vatandaşlığı olduğu gerekçesiyle kendisine aracılık eden F.B. ile birlikte serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

Mehmet Ölmez