Diğer
Kategoriler

Datça’da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Muğla’nın Datça ilçesinde polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda yabancı uyruklu üç hayat kadınıyla aracılık yapan iki kişi gözaltına alındı.

Datçada fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

15 Aralık 2016 23:29
Datça’da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre; Datça’ya yurt dışından getirilen kadınları erkeklere pazarladığını yönünde alınan ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen ilk operasyonda kadınlara aracılık eden H.A. (28) ile Özbekistan uyruklu N.S. (41) ile B.İ. (32) isimli hayat kadınlarını yakaladı. Mahkemeye sevk edilen H.A. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, yabancı uyruklu kadınlar ise sınır dışı edildi.

Düzenlenen ikinci operasyonda ise Antalya’dan gelerek Datça’da Moldova uyruklu D.S. isimli kadını pazarlamaya çalışan F.B. (41) isimli kadını gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen Moldova uyruklu D.S. isimli kadın, Türkiye vatandaşlığı olduğu gerekçesiyle kendisine aracılık eden F.B. ile birlikte serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor. 

Mehmet Ölmez

Etiketler: 5 gözaltı, datça, fuhuş operasyonu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç