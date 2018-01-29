Datça’da motosiklet kazası: 2 ölü

Edinilen bilgiye göre; Datça’nın Yazı Mahallesi’nde yaşayan Berke Orhan (17) kendi kullandığı 48 R 8728 plakalı motosikletiyle Cumalı Mahallesi’nde ikamet eden arkadaşı Cengizhan Güçlü’yü (19) de alarak Datça’ya doğru yola çıktı. Hızırşah Mahallesi Asardibi mevkiine geldiklerinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrol çıkarak sürüklenen motosiklette bulunan gençlerden Cengizhan Güçlü olay yerinde hayatını kaybetti.

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle ambulansa alınarak Datça Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Berke Orhan ise ilk tedavisinin ardından Marmaris’e gönderildi. Orhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Ölmez

