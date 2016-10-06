Sarı-lacivertlilerinin yıldız basketbolcusu Luigi Datome, THY Euroleague medya gününde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtladı. Yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini söyleyen İtalyan oyuncu, “Çok uzun bir sezon olacağını biliyoruz. O yüzden herkes sıkı çalışmaya devam ediyor. Hazırlıklarımız çok iyi gidiyor, şu anda bir sorunumuz yok” şeklinde konuştu.

“Yeni sistemin avantajı her takımla karşılaşacağız”

Değişen THY Euroleague formatı için Datome, “Fiziksel olarak koçlarımızın söylediklerini yapacağız, kendimiz farklı bir şey yapmayacağız. Çok zor bir sezon olacak. Bir o kadar da eğlenceli bir sezon olacak. Çünkü taraftarların izleyeceği daha fazla maç olacak. Yeni sistemin dezavantajları, çok maç olacağı için biraz yorulacağız. Bazen istesek de maçlara hazır olmayabiliriz. Avantaj olarak ise geçtiğimiz sezon THY Euroleague Final-Four’una gelindiği zaman Laboral ve CSKA Moskova ile karşılaşmamıştık. O karşılaşmamayı hiç sevmedim. Bu sene öyle olmayacak, hepsi ile teker teker karşılaşacağız. O yüzden daha iyi” diye konuştu.

“Şu an tek bir takım göstermeye gerek yok”

Bu sezon Avrupa’daki rakipleri hakkında da açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki oyuncu, “Özellikle şuan tek bir takımı göstermeye, öyle motivasyona gerek yok. Play-off'a kadar maç maç bakacağız. Play-off’ta da rakibimizi görüp, ondan sonrada Final-Four’a kadar yolumuza devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“İstanbul’da olması güzel bir şey”

THY Euroleague Final-Four’un İstanbul’da yapılacak olmasının takımı nasıl motive etti sorusuna Datome, şöyle yanıt verdi:

“Şimdiden Final-Four’un konuşulması çok erken. İstanbul’da olması güzel bir şey. Ama bundan faydalanmak için Final-Four’da olmamız gerekiyor. Final-Four’da olmak istediğimizi söylemek kolay, esas olan sahaya çıkıp bunu göstermemiz gerekiyor. Orada olursak da taraftarlarımızın bizi sonuna kadar destekleyeceğini biliyoruz.”

“Obradovic nasıl kazanacağını biliyor”

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ile çalışmanın çok özel olduğunu belirten Luigi Datome, “Nasıl kazanılacağını bildiği ve onun oyuncusu olduğum için çok mutluyum. O sizi daha iyi bir oyuncu haline getiriyor, nasıl motive edeceğini biliyor. Onun oyuncusu olduğum için çok şanslıyım” diye konuştu.

Kişisel olarak bu seneki hedefinin ise sadece kazanmak olduğunu vurguladı.

Oğuzhan Ort - Mehmet Selman Bektaş - Mehmet Şirin Topaloğlu