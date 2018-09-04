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Davetiyeye ‘silah sıkılmasın’ yazdırdı

Gaziantep’in Araban ilçesinde bir vatandaş oğlunun sünnet merasimi için bastırdığı davetiyeye ‘Silah sıkılmaması rica olunur’ şeklinde not yazdırdı.

Davetiyeye silah sıkılmasın yazdırdı

04 Eylül 2018 14:38

Araban ilçesinde yaşayan Mehmet Kaya, oğlunun sünnet merasimi için davetiye bastırdı. Kaya, davetiyeye yazdırdığı notta, ‘Silah sıkılmaması rica olunur’ ifadelerine yer verdi. 

Mehmet Kaya, ülke genelinde yapılan kutlamalarda maganda kurşunuyla yaşanan ölümlerin önüne geçilmesinin şart olduğunu belirtti. Kaya, “Pazar günü Dumlupınar Mahallesi'ndeki Dumlupınar İlkokulu bahçesinde tek oğlum olan Muhammed Salih için yapacağımız sünnet düğünü töreni için aldığımız kararla davetlilere dağıttığım düğün davetiyemize ‘Silah sıkılmaması rica olunur’ ibaresi yazdırdım. Artık, düğün magandalarının silahından çıkan kurşunlarla masum insanlar hayatını kaybetmesin, yaralanmasın diye böyle bir not yazdık ve silah sıkmayı yasakladık. En mutlu günümüzde yanımızda yer alan dostlarımızla birlikte eğlenerek mutlu olalım" diye konuştu.


Ayten Işık

 

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