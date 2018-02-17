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David Blatt: 'Anadolu Efes kazanmayı hak etti'

Darüşşafaka Başantrenörü David Blatt, Anadolu Efes’i kazanmayı hak ettiğini söyledi.

David Blatt: Anadolu Efes kazanmayı hak etti

17 Şubat 2018 23:14

PTT Erkekler Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Darüşşafaka, Anadolu Efes’e skorla mağlup oldu. Müsabaka sonrasında Darüşşafaka Başantrenörü David Blatt ile oyunculardan Justin Kidd basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Efes’i tebrik eden Blatt, “Onlar kazanmayı hak ettiler. Tecrübeli gibi oynadılar. Biz bunu başaramadık. Böyle savunma yaparsak, kimseyi yenemeyiz. Finalde Anadolu Efes’e başarılar diliyorum” diye konuştu. Justin Kidd ise Anadolu Efes’in daha hazır olduğunu belirtti.

Oğuzhan Ort - Uygar Aydın
 

 

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