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David Blatt: Basit hatalarla kaybettik

Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt, Galatasaray Odeabank’a basit hatalar sonucunda yenildiklerini söyledi.

David Blatt: Basit hatalarla kaybettik

18 Kasım 2016 23:44

Darüşşafaka Doğuş, THY Euroelague’in 8. haftasında Abdi İpekçi Spor Salonu’nda mücadele ettiği Galatasaray Odeabank’a 85-81 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantında Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt açıklamalarda bulundu.

Kötü oynadıklarını ve kaybetmelerinin nedeninin bu olduğunu belirten Blatt, “Onlara kolay basket imkanı verdik. İlk yarı iyi oynadık. İkinci yarı kötü oynadık. Bahanemiz yok. Geçen maç Semih’i oynattığımız için bu maçta Pleiss’ı oynatacaklarını biliyorduk. Bir şeyi değiştirmeleri gerekiyordu. Bunu yaptıklar. CSKA Moskova maçından sonra biraz zihinsel olarak yorgunduk. Çünkü geçen maç oyunculardan çok şey aldı. Ama bizi bugün bizi yakan basit hatalardı" diye konuştu.

Etiketler: Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü David Blatt, Galatasaray Odeabank


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