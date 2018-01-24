Davos’a katılan şirketler karbondioksit salınımını 3 milyon ton azaltabilir

Buna göre, Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’na katılan şirketlerin düşük emisyonlu filoları tercih etmesiyle karbondioksit salınımı 3 milyon ton azalıyor. Hazırlanan raporda; dünyada trafikte olan araçların yüzde 50’sinin şirketlere ait olduğuna dikkat çekilirken, alternatif yakıtlı araçların oranının 2017’de yüzde 4.3’e çıktığını ve karbon salınımına en çok dikkat eden şirketlerin teknoloji şirketleri olduğunu ortaya koydu.

Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden LeasePlan’in, iklim değişikliğiyle mücadelede filo yönetiminin önemi konusunda farkındalık oluşturmak üzere geliştirdiği ‘Sustainable Fleet Benchmark’ veri tabanı, şirket filolarının zararlı gazların salınım seviyesini düşürmedeki çarpıcı rolünü rakamlarla ortaya koydu. Buna göre, dünya ekonomisinin her yıl Davos’ta bir araya geldiği Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) katılan bin 808 şirketin araç filoları yılda 3.09 milyon ton karbondioksit salınımı gerçekleştiriyor. Bu noktadan hareketle, Davos’a katılan şirketlerin düşük emisyonlu filoları tercih etmesi halinde atmosfere yayılan karbondioksit salınımı bir anda 3.09 milyon ton azalıyor.

Şirketler yılda ortalama 33 bin km yol yapıyor

Bugün yollarda olan araçların yüzde 50’sinin kurumsal şirketlere ait olduğuna dikkat çeken LeasePlan ‘Sustainable Fleet Benchmark’, Davos’a katılan şirketlerin düşük emisyonlu filoları tercih etmesinin dünyaya bir örnek oluşturarak çevreyi koruma ve sürdürülebilirlik anlamında büyük bir adım atılabileceğini vurguluyor. LeasePlan'in 32 ülkedeki yaklaşık 500 bin şirket aracı filosunun verilerine dayanan ‘Sustainable Fleet Benchmark’a göre, bir şirkete ait araç filosu yıllık ortalama 33 bin kilometre yol yapıyor. Bu durum ise filoların alternatif yakıtlara geçişte öncü olmasının karbondioksit salınımının azaltılmasında önemli bir rol oynayacağını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Karbondioksit salınımı 2017’de ilk kez arttı

Öte yandan, karbondioksit salınımı noktasında oluşan farkındalığın yansıması olarak filolar, elektrikli ve hibrit araçlara önemli oranda geçiş yapıyor. Şirketin raporuna göre, şirket filolarındaki alternatif yakıtlı araçların oranı 2015 yılında yüzde 3.3 iken 2017 yılında yüzde 4.3'e yükseldi. Raporda dikkat çeken bir diğer önemli ayrıntı ise 2012 yılından bu yana 2017 yılında ilk kez ortalama karbon emisyon salınımının artış göstermesi oldu. ‘Sustainable Fleet Benchmark’ veri tabanı bu artışın sebebini, benzinli araç alımının giderek artması ve ortalama kilometre mesafesinin artması olarak belirtti.

En duyarlı şirketler teknoloji sektöründe

LeasePlan’in ‘Sustainable Fleet Benchmark’ veri tabanı sürdürülebilir filoları 'Başlangıç, Dönüşen ve Lider' olmak üzere 3 ana profilde ele alıyor. Bu kapsamda, karbondioksit salınımına önem vererek filolarında düşük emisyonlu araçları tercih eden sektörlerin başında, yani 'Lider' profilinde teknoloji şirketleri bulunuyor. 'Sustainable Fleet Benchmark'a göre, dünyada lider profiline en uygun şirketler Baidu, EDF Group, IKEA Group ve Royal HaskoningDHV şeklinde sıralanıyor.