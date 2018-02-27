Davula gizlenen meşaleler derbiye böyle sokuldu

Meşaleleri stada sokan şüphelinin başkasının passolig kartı ile stada girdiği tespit edilirken yürütülen çalışmalarda toplamda 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki akşam Vodafone Park’ta Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanan maçta tribünlere meşale sokulmasına ilişkin çalışma başlattı.

Zamanında müdahale ile daha fazla meşale yakılmasının önüne geçildi.

Fenerbahçeli taraftarların bulunduğu bölümde meşalelerin yakılmasıyla Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerinin hemen harekete geçtiği ortaya çıktı. Meşalelerin dağıtıldığı noktayı belirleyen Spor Şube ekipleri, şüpheli şahsı maç esnasında gözaltına aldı. Şüpheli şahısla birlikte yaklaşık 20 meşaleyi ele geçiren polis ekiplerinin zamanında müdahalesi ile daha fazla meşale yakılmasının önüne geçti. Meşaleleri davul içerisine yapılan özle bölme ile stada koyan şüpheli Oğuz A.’nın başkasına ait passolig kartı ile stada girdiği belirlenirken olaya karışan 5 kişi daha Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Meşale dolu davulu stada böyle soktu

Şüphelilere 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzenlemesi Kanununa muhalefet suçları kapsamında işlem yapılırken meşale dolu davulun stada konulduğu anların ve şahsın stada giriş anına ilişkşin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şüpheli şahsın pasoolig kartı ile stada girdiği görülüyor. Bu sırada passolig ekranında başka bir kişinin resminin çıktığı görülürken şahsın daha sonra davulu x-ray cihazından geçirerek stada girdiği görülüyor.

Cenk İşver

