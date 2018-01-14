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Davullu zurnalı hamsi sevinci

Tokat’ta şoksuz hamsinin gelişine sevinen balıkçılar, davullu zurnalı kutlama yaptı.

Davullu zurnalı hamsi sevinci

14 Ocak 2018 11:56
Davullu zurnalı hamsi sevinci - Tıkla İzle

Havaların soğumasıyla birlikte hamsinin Karadeniz’in uzak yerlerinden Türkiye kıyılarına doğru akın etmesiyle birlikte balıkçıların yüzü gülmeye başladı. Karadeniz’de suların soğumasıyla birlikte hamside bolluk yaşanmaya başlarken, şoklu balık yerine taze hamsi satmaya başlayan esnafında yüzü güldü. Hamsi fiyatı 25 liradan 15 liraya düşerken, balıkçı tezgahları renklendi.

Balıkçı Alaaddin Sevim, Karadeniz hamsisinin çıkmasını davul zurna ile kutladıklarını ifade ederek, "Şoklu hamsiyi bir kaç hafta öncesinde 25 liradan satıyorduk. Karadeniz hamsisinin başlaması ile birlikte fiyatlarımızı 15 liraya çektik. Bundan sonraki günlerde de 10 - 5 liraya düşmesini bekliyoruz. Fiyatlarımızın düşmesi vatandaşımız açısından daha iyi olur. Şoklu hamsiyi vatandaş tüketmiyordu, fiyatı da yüksekti. Şuan Karadeniz hamsisinin düşmesi yüzümüzü güldürdü. Davul zurna çalarak hamsiyi karşıladık. Bu bizim ekmeğimiz her şeyimiz" diye konuştu.

Etiketler: hamsi

 

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