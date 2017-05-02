Davut Güloğlu’na Sıla’ya hakaretten ceza

Ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu’nun Demokrasi ve Şehitler Mitingi için söylediği sözler üzerine “S... olsun gitsin” şeklinde küfür eden Davut Güloğlu’nun yargılandığı dava karara bağlandı. Avukat Epözdemir, sanığın duruşmaya katılmamasını eleştirerek, SMS yoluyla duruşma gününü içeren tebligatın sanığa ulaşmış olması gerektiğini söyledi. Müvekkilinin uluslararası platformlarda tanınan bir sanatçı olduğunu belirten avukat Epözdemir, “Müvekkilim Nişantaşı’nda bir muhabirin sorusu üzerine darbe karşıtı olduğuna dikkat çekerek, ‘Bu şova katılmayacağım’ demiştir. Bunun ardından sanık Güloğlu, müvekkilim hakkında küfür etmiştir. Karşı taraf davayı uzatmaya çalışmaktadır. Cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Güloğlu’nu “Basın yoluyla alenen hakaret” suçundan önce 1 yıl 2 ay hapse çarptırdı. Hapis cezasını günlüğü 20 TL’den olmak üzere 8 bin 500 TL adli para cezasına çeviren mahkeme, sanığın cezasını ertelemedi. Güloğlu cezayı 12 taksitle ödeyecek.

Olayın geçmişi

Özel bir televizyon kanalında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Sıla hakkında konuşan şarkıcı Davut Güloğlu, "Darbeye karşıyım ama Yenikapı’daki şova katılmayacağım" diyen Sıla Gencoğlu için "S... olsun gitsin" ifadesini kullanmıştı. Sıla’nın şikayeti üzerine Güloğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde iddianame düzenlenmişti. Güloğlu’nun “basın yoluyla hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyordu.

Başak Akbulut