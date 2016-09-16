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Davutoğlu, Cuma Namazı'nı Camili'de kıldı

Kurban Bayramı tatilini Artvin'in Borçka İlçesi Camili Köyü'nde geçiren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cuma Namazı'nı Camili Köyü Camisi'nde kıldı.

Davutoğlu, Cuma Namazını Camilide kıldı

16 Eylül 2016 15:29

Davutoğlu, 2 gün önce Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere eşi Sare Davutoğlu ve ailesi ile birlikte Artvin'in Borçka ilçesine geldi. Burada Karagöl'ü gezen ve ardından konaklamak üzere Camili Köyü'ne geçen Davutoğlu, bugün Cuma Namazı'nı da köydeki camide kıldı. Namaz çıkışı Davutoğlu, vatandaşlarla tokalaşıp sohbet ederken, Gürcistan sınırında bulunan köylülere Gürcistan'daki yakınlarına ziyaret edip etmediklerini sordu. Yaptığı kısa konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yapan Davutoğlu ardından beraberindekiler ile birlikte camiden ayrıldı. 

Ziya Akyıldız


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