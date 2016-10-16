Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ve çocukları ile birlikte Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen Üsküdar 3. Sahaf Festivali’ni ziyaret etti. Davutoğlu’na burada Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Musta Güler eşlik etti. Davutoğlu, festivaldeki sahafları dolaşarak kitapları inceledi ve çok sayıda kitap aldı. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Davutoğlu, festivalle ilgili olarak, “Her şeyden önce fikrin kendisi güzel. Sahaf kültürü bizde çok köklü kitap kültürümüzün ayrılmaz parçası. Maalesef son dönemde sahaf kültüründe tabii yeni teknolojinin kitap alım satımında kullanılması dolayısı ile ister istemez bir zayıflama olmuştur. Üsküdar Belediyemizin bu son derece yerinde insiyatifi ile sahaf kültürümüzü canlandırmak, ayakta tutmak ve bir kitap aşkı ile sahaf işini yapan sahaflarımıza bir imkan sağlamak bakımından son derece güzel bir teşebbüs. Ben de çocukluğumdan beri hiçbir sahafı kaçırmamış, kitap festivallerini kaçırmamış biri olarak bundan istifade etmek istedim. Üsküdar Belediyemizi ve katılan tüm sahaflarımızı tebrik ediyorum. Dünyada iki güzel koku vardır. Biri kitap kokusu biri çocuk kokusu. Çocuklarımızı da sahaflarımıza alıştırmak lazım. İnşallah bu güzel geleneğimiz yaşayacak” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin Musul ve Halep ile ilgilenmesinden daha doğal bir durum yoktur”

Son günlerde Musul’da yaşanan gelişmeler ve Başika’daki askerlerimizle ilgili bir soruya ise Davutoğlu, “Bugün ileride iki şehrin kaderi, iki ülkenin ve bölgenin kaderini belirleyecek. Birisi Musul, birisi Halep. Musul bütün unsurları ile bizim tarihi mirasımızın uzantısı olan bir şehirdir. Irak’ın bir parçasıdır evet. Irak’ın toprak bütünlüğü bizim için önemlidir ama Türkiye’nin kendi güvenliği ve Irak’ta PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yapılacak mücadelede Türkiye’nin yer almasından daha doğal bir durum olamaz. Ayrıca Başika’daki askerlerimiz uzun müzakereler sonucunda oraya gitmiş askerlerimiz. Türkiye’nin hiçbir ülkenin toprağında gözü yoktur fakat, Musul ve Halep’in kaderini de kesinlikle de teröristlerin eline bırakmaz. Bu bakımdan Başika’daki askerlerimizin yürüttükleri faaliyetler dolayısı ile Allah muhafaza eylesin. Başarılar diliyoruz. Yine bugün Dabık, TSK’nın desteği ile Özgür Suriye Ordusu’nun eline geçti. Böylece DEAŞ terör örgütü çok önemli bir mevziini kaybetti. Bu vesile ile de silahlı kuvvetlerimizi ve Özgür Suriye Ordusunu tebrik ediyorum. Hem Suriye’de hem Irak’ta kritik bir eşikten geçilirken, bu ülkelerin kaderleri belirlenirken, Türkiye’nin Musul ve Halep’le ilgilenmesinden daha doğal bir durum yoktur. Bu ilgi başka ülkelerin topraklarında gözümüz olduğu anlamına gelmez ancak hem kendi güvenliğimiz hem bu ülkelerdeki kardeş halklarımızın geleceği bağlamında bu ilgi devam edecektir” diye konuştu.

Mustafa Esen

İSTANBUL