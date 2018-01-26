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Davy Klaassen, Fenerbahçe’ye doğru

Everton’ın başarılı orta saha oyuncusu Davy Klaassen’in Fenerbahçe’ye imza atacağı iddia edildi.

Davy Klaassen, Fenerbahçeye doğru

26 Ocak 2018 12:39

Fenerbahçe, orta sahadaki eksiğini Davy Klaassen ile kapatmak istiyor. Bu sezon Ajax’dan 27 milyon Euro'ya Everton’a transfer olan Hollandalı oyuncu, İngiliz ekibinde istediği forma şansını bulamadı. Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce’ın planları arasında yer almayan 24 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe’nin kiralık olarak görüşmelere başladığı iddia edildi. Şu ana kadar Premier Lig’de sadece 4 müsabakada forma giyen ve yaşadığı sakatlık sonrası kadroya girmekte zorlanan Klaassen de kiralık olarak bir takıma gitmeye sıcak bakıyor. 

Ozan Buğra Koşar

 

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