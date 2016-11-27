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Dayak gerginliği

Aydın’ın Sultanhisar İlçesi’nde çalıntı motosikletle gezen 15 yaşındaki ismi açıklanmayan çocuğun babası, polis merkezinde oğlunu dövmek isteyince ortalık karıştı.

Dayak gerginliği

27 Kasım 2016 21:54

Polise direnen öfkeli babanın yakınları ile bir grup, karakolun etrafını sarıp bahçe tellerine zarar verdi. İlçeye Toma ve çok sayıda ekip sevk edildi. Olay, Sultanhisar İlçesi’nde bugün saat: 18.30 sıralarında meydana geldi. 15 yaşındaki bir çocuğun plakasız motosikletle gezdiğini gören polis ekibi, motosikleti durdurarak sorguladı. Motosikletin çalıntı çıkması üzerine çocuk gözaltına alınarak ailesine haber verildi. Polis Merkezi Amirliği’ne gelen baba M.D.(32), polis ekiplerinin yanında oğlunu dövmek isteyince, polis tarafından dışarı çıkarıldı. Polis memurlarına mukavemet gösteren baba M.D., zorla dışarı çıkarıldı. M.D., polis merkezi dışında yakınlarını arayarak durumu haber verdi. M.D.’nin yakınları ve bir grup HDP’li bir anda polis merkezi etrafından toplanarak, polis merkezinin bahçe tellerine zarar verdi. İlçeye, Nazilli’den ve İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan takviye ekip sevk edildi. TOMA ve Çevik Kuvvet ekipleri de olası bir olaya karşı hazır bulunduruldu. Gerginlik büyümeden önlendi. M.D. ve oğlunun gözaltında olduğu bildirildi. 

Veysel Karahan

Etiketler: aydın, dayak gerginliği


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