Sigara içtiği gerekçesiyle kemerle çocuğunu döven baba, olayın ulusal basına yansımasının ardından yeniden gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Milas’ın Baharlı Mahallesi’nde yaşanan olayda; 13 yaşındaki İ.Ç’yi sigara içerken gördüğünü ileri süren 39 yaşındaki Ö.Ç, oğlunun okula gitmediğini öğrenmesi üzerine aramaya başlamıştı. Aramalar sonucu oğlunu okulun yanındaki bir alanda sigara içerken gören baba, kontrolünü kaybetmişti. Çocuğu sanayi sitesindeki işyerine getiren baba, üzerini çıkardığı çocuğu, herkesin gözü önünde kemerle darp etmeye başlamıştı. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenmişti.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine jandarma ekipleri gelmiş, ekipler cumhuriyet savcısının talimatıyla babayı gözaltına almıştı. Hastaneye götürülen çocuk, ilk tedavisinin ardından ciddi bir sağlık sorunu olmadığı için annesine teslim edilmişti. Öfkeli baba, ifadesinde çocuğu korkutmak amacıyla darp ettiğini belirterek, başka kötü bir amacı olmadığını söylemişti.