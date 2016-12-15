Diğer
Kategoriler

Dayakçı babaya gözaltı

Muğla Milas’ın Baharlı Mahallesi’ndeki sanayi sitesinde sigara içtiği gerekçesiyle herkesin gözü önünde yarı çıplak haldeki çocuğunu kemerle döven baba gözaltına alındı.

Dayakçı babaya gözaltı

15 Aralık 2016 08:38

Milas’ın Baharlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sigara içtiği gerekçesiyle çocuğunu kemerle döven baba gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre 13 yaşındaki İ.Ç’yi sigara içerken gördüğünü ileri süren 39 yaşındaki Ö.Ç, oğlunun okula gitmediğini öğrenmesi üzerine aramaya başladı. Aramalar sonucu oğlunu okulun yanındaki bir alanda sigara içerken gören baba, kontrolünü kaybetti. Çocuğu sanayi sitesindeki işyerine getiren baba, üzerini çıkardığı çocuğu, herkesin gözü önünde kemerle darp etmeye başladı. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine jandarma ekipleri geldi. Ekipler, cumhuriyet savcısının talimatıyla babayı gözaltına aldı. Hastaneye götürülen çocuk, ilk tedavisinin ardından ciddi bir sağlık sorunu olmadığı için annesine teslim edildi.

Öfkeli baba, ifadesinde çocuğu korkutmak amacıyla darp ettiğini belirterek, başka kötü bir amacı olmadığını söyledi.

Ö.Ç, adliyedeki ifade işlemlerinin ardından “kasten yaralama” suçlamasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç