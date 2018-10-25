Dayatma isimler açıklandı!

CHP de bu kapsamda çalışmalarına hız verdi. Dün CHP Genel Merkezinde üst üste toplantılar yapılırken, partinin Mart 2019 yerel seçimlerinde göstereceği 105 ilçe ve belde adayları açıklandı. Güneydoğu ve Doğu Anadolu ağırlıklı listede 39 mevcut isim yeniden aday olurken, 66 ilçe ve beldeden yeni adaylar gösterildi. CHP'nin İstanbul ve Ankara için aday göstereceği isimlerin ise aralık ayında açıklanacağı belirtilirken, Mansur Yavaş'ın Ankara'dan aday olmayacağı öğrenildi. Öte yandan isimlerin netleştiği toplantıda bazı üyelerin, aday belirleme yöntemine ilişkin eleştirilerde bulundukları öğrenildi. Aday adaylığı başvurusunun cuma günü mesai bitiminde tamamlanacağını hatırlatan bazı üyeler, deklare edilen isimlerin bir “dayatma” olduğunu öne sürdü. Eski Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın da yönetime sert eleştirilerde bulunduğu ve değişim çağrısı yaptığı belirtildi.

Türkiye Gazetesi