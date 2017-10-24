Dayıoğlu; 'Büyük projelerimizde kasıtlı olarak bilgi kirliliği oluşturuluyor'

Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Dayıoğlu projenin maliyeti ile ilgili olarak bilgi kirliliği yaşandığını belirterek "Bir geçidin maliyeti 20 milyon TL'diye yaygara yapanlaraitibar etmeyin. İki geçidin toplam maliyeti 4.5 Milyon TL. Kafasında soru işareti olan vatandaşlarımız buyursunlar gelip bize sorsunlar" dedi.

Proje kapsamına ilişkin bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Dayıoğlu ise; ‘’Uşak Belediyesi olarak hem güvenli geçişin sağlanması hem de şehre modern bir görünüm katması planlanan ileri teknoloji yürüyen merdivenli ve asansörlü üst geçitler için çalışmalarını, geçtiğimiz günlerde başlatmıştık. Ancak Uşak’a yapılan veya yapılması planlanan her büyük projede olduğu gibi geçmişteki denemelerine rağmen çıkar elde edemeyenler Uşak Belediyesini karalama kampanyası başlatarak, bu yapıların maliyetlerini hiç olmadık şekilde ve uydurma metinlerle karalama kampanyası yürütüyorlar’’ dedi.

Yapılan geçitlerin metropol standartlarında ve yüksek teknolojiye sahip olduğunu ancak fiyatının bir tanesinin 20 milyon TL değil iki tanesinin 4.5 milyon TL olduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa dayıoğlu, "Bu yapılar oldukça teknolojik, hem yürüyen merdivenli hem de asansörlü üst geçitler. Aynı zamanda uzun ömürlüler ve bizden sonraki yönetimlere, halkımıza, çocuklarımıza miras kalabilecek, onların da kullanabileceği yapılar. Çoğu şehirde tek bir örneği bile yok. Ama ne yapsak karşımıza birilerinin çıkacağını görmek anladığımız kadarı ile zor değil. Tek bir geçit için bile 20 Milyon TL harcandığı duyumlarını yayan ve bunu metne döküp yayınlayan kişiler, her projede önümüze taş koymaya çalışan kişilerdir. Kirli geçmişleri olan tetikçileri kale almıyoruz ama ben sadece vatandaşlarımıza ne kadar harcadığımızı açıklamak istiyorum. Bu projelerin öncesinde yaklaşık 40’a yakın şirketle görüşme sağladık. Kaliteli malzeme ve işçiliğin yanında en ekonomik fiyatı yakaladığımız şirketle ihalelerimizi yaptık. İki geçidin toplam maliyeti 4.5 Milyon TL. Kafasında soru işareti olan vatandaşlarımız buyursunlar gelip belediyemizde bize sorsunlar. Böyle yalan yanlış haberlerle üzülmesinler. Biz her zaman buradayız.’’ diye konuştu.

Ertunç Öztürk

