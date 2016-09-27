ABD’nin başkenti Washington’a bağlı Burlington’daki bir alışveriş merkezinde 5 kişiyi öldüren Arcan Çetin’in Türkiye’de yaşayan dayısı İsrafil Ç.’nin (38) 23 Ocak 2015 tarihinde Antalya’nın Alanya ilçesinde Murat Tabuk (31) ve Murat Yavuz’un (22) otomobilin içerisinde öldürülmesi olayına karıştığı iddiasıyla yargılandığı ortaya çıktı. İsrafil Ç.’nin jandarmanın yaptığı operasyonla 3 kişiyle birlikte yakalandığı 28 Ocak 2015 tarihinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi. İsrafil Ç.’nin daha sonraki duruşmalarda adli kontrol yöntemiyle ev hapsi cezası verilerek tahliye edildiği ileri sürüldü.

Çifte cinayet davasıyla ilgili yargılamanın devam ettiği öğrenildi.

Fatih Keçe