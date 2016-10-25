Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, “24 Ekim 2016 günü İl Emniyet Müdürlüğümüze ulaşan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl binasında terör örgütüne ulaştırılmak üzere çok sayıda kışlık malzeme, battaniye ve giyim eşyası bulunduğu ihbarı üzerine cumhuriyet savcısının talimatı ile saat 20.00 itibariyle arama yapılmaya başlanılmıştır. Yapılan arama sonucunda; çok sayıda giyim eşyası, dijital malzeme, örgütsel yayın ve doküman bulunmuş olup cumhuriyet savcısının talimatıyla bulunan malzemelere el konulmuştur" denildi.

Ercan Topaç

TUNCELİ