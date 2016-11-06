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DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel tutuklandı

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel tutuklandı

06 Kasım 2016 17:26

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında “Silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “Terör örgütünün propagandasını yapmak” suçlamalarıyla soruşturma başlatılan DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, bugün Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tuncel, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle, Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Mahkeme, Tuncel’in tutuklanmasına hükmetti.

Tuncel, 4 Kasım’da, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etmek için bir grup partili ile birlikte toplandığı Diyarbakır Adliyesi önünde gözaltına alınmıştı.

Burak Emek - Mehmet Pişkin

Etiketler: DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel


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