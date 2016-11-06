Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında “Silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “Terör örgütünün propagandasını yapmak” suçlamalarıyla soruşturma başlatılan DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, bugün Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tuncel, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle, Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Mahkeme, Tuncel’in tutuklanmasına hükmetti.

Tuncel, 4 Kasım’da, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etmek için bir grup partili ile birlikte toplandığı Diyarbakır Adliyesi önünde gözaltına alınmıştı.

Burak Emek - Mehmet Pişkin